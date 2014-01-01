|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|143280
|Наименование
|Прокладка головки блока IVECO 8140.61 (толщина – 1.74 мм)(5891282/98480250) Elring
|Толщина [мм]
|1,74
|Монтажная толщина [мм]
|1,65
|Диаметр [мм]
|95,3
|Диаметр центрирования [мм]
|10
|Конструкция прокладка
|Прокладка металлическая гнущаяся
|дополнительно необходимые артикулы (номер артикула)
|760.300
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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