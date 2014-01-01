Диаметр [мм] 95,3 Диаметр центрирования [мм] 10 Конструкция прокладка Прокладка металлическая гнущаяся дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 760.300

Запчасть прокладка головки блока Ивеко 8140.61 (толщина – 1.74 мм)(5891282/98480250) Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 143.280. У данной детали есть аналоги с номерами: 143280, 3002411610, 3214139, 4741124, 4741822, 8096764, 98480250. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка головки блока Ивеко 8140.61 (толщина – 1.74 мм)(5891282/98480250) Элринг на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.