включает множество артикулов в ОЕ-комплект (Арт. №) 5890738

Запчасть сальник 55*70*8 представлена по производителю ELRING с артикулом 143.261. У данной детали есть аналоги с номерами: 143261 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник 55*70*8 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.