|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|141960
|Наименование
|Сальник 52x68x8 Elring
|Внутренний диаметр
|52
|Наружный диаметр [мм]
|68
|Высота [мм]
|8
|Тип сальника вала
|AW
|Тип кручения
|правое кручение
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Защита от пыли
|без пылезащитного краяя
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Сальник 52x68x8 Elring производителя ELRING с артикулом 141960 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита