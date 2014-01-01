Высота [мм] 8 Тип сальника вала AW Тип кручения правое кручение Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Защита от пыли без пылезащитного краяя

Запчасть сальник 52x68x8 Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 141.960. У данной детали есть аналоги с номерами: 141960, 0119976247, 0159971547, 0159970647, 0159971647, 0249972147, 0734310104. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник 52x68x8 Элринг на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.