|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|120103
|Наименование
|Сальник 120.103 ELRING
|Внутренний диаметр
|22
|Наружный диаметр [мм]
|35
|Высота [мм]
|7
|Тип сальника вала
|A
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Защита от пыли
|без пылезащитного краяя
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Сальник 120.103 ELRING производителя ELRING с артикулом 120103 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита