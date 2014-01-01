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Сальник 120.103 ELRING артикул 120103 ELRING в Алматы

120103 ELRING Сальник 120.103 ELRING
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 120103
Наименование Сальник 120.103 ELRING
Внутренний диаметр 22
Наружный диаметр [мм] 35
Высота [мм] 7
Тип сальника вала A
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли без пылезащитного краяя
Запчасть сальник 120.103 Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 120.103. У данной детали есть аналоги с номерами: 120103, 12010836B, 0210949, 12002188, 12010836, 06562601409, 3095050. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник 120.103 Элринг на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник 120.103 ELRING производителя ELRING с артикулом 120103 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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