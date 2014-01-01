Высота [мм] 7 Тип сальника вала A Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Защита от пыли без пылезащитного краяя

Запчасть сальник 120.103 Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 120.103. У данной детали есть аналоги с номерами: 120103, 12010836B, 0210949, 12002188, 12010836, 06562601409, 3095050. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник 120.103 Элринг на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.