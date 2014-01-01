|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|119504
|Наименование
|Шайба уплотнительная медная
|Внутренний диаметр
|16
|Наружный диаметр [мм]
|22
|Толщина [мм]
|1,5
|Материал
|медь
|Форма
|А-образный
|DIN / ISO
|7603
|Альтернативный ремкомплект
|017.671, 017.655, 505.550, 505.540
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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