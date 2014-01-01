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Шайба уплотнительная медная артикул 119504 ELRING в Алматы

119504 ELRING Шайба уплотнительная медная
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 119504
Наименование Шайба уплотнительная медная
Внутренний диаметр 16
Наружный диаметр [мм] 22
Толщина [мм] 1,5
Материал медь
Форма А-образный
DIN / ISO 7603
Альтернативный ремкомплект 017.671, 017.655, 505.550, 505.540

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Фильтр масляный
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шайба уплотнительная медная производителя ELRING с артикулом 119504 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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