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Шайба универсальная 16x20x1.5 118.907 артикул 118907 ELRING в Алматы

118907 ELRING Шайба универсальная 16x20x1.5 118.907
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 118907
Наименование Шайба универсальная 16x20x1.5 118.907
Внутренний диаметр 16
Наружный диаметр [мм] 20
Толщина [мм] 1,5
Материал медь
Форма А-образный
DIN / ISO 7603
Альтернативный ремкомплект 017.655

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шайба универсальная 16x20x1.5 118.907 производителя ELRING с артикулом 118907 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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