Диаметр [мм] 128 Конструкция прокладка Прокладка металло-эластомерная

Запчасть прокладка Головка блока металло-эластомерная грузовик Рено 5010477117 099.551 представлена по производителю ELRING с артикулом 099.551. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить прокладка Головка блока металло-эластомерная грузовик Рено 5010477117 099.551, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.