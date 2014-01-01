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Сальник вала первичного КПП 48x65x10 артикул 096091 ELRING в Алматы

096091 ELRING Сальник вала первичного КПП 48x65x10
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 096091
Наименование Сальник вала первичного КПП 48x65x10
Внутренний диаметр 48
Наружный диаметр [мм] 65
Высота [мм] 10
Тип сальника вала AS
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Если вы хотите купить сальник вала первичного КПП 48x65x10, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю ELRING с артикулом 096.091. У данной детали есть аналоги с номерами: Сальники, прокладки и уплотнения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сальники, прокладки и уплотнения с гарантией от производителя ELRING.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник вала первичного КПП 48x65x10 производителя ELRING с артикулом 096091 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

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