Высота [мм] 10 Тип сальника вала AS Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем

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