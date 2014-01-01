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095.311E_сальник дифференциала! 44x67x10\ BMW E36/E38/Z3 1.6-2.5/1.8TDs 93> артикул 095311 ELRING в Алматы

095311 ELRING 095.311E_сальник дифференциала! 44x67x10\ BMW E36/E38/Z3 1.6-2.5/1.8TDs 93>
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 095311
Наименование 095.311E_сальник дифференциала! 44x67x10\ BMW E36/E38/Z3 1.6-2.5/1.8TDs 93>
Внутренний диаметр 44
Наружный диаметр [мм] 67
Высота [мм] 10
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Тип сальника вала ASW
Тип кручения переменное кручение
Защита от пыли с пылезащитным краем

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 095.311E_сальник дифференциала! 44x67x10\ BMW E36/E38/Z3 1.6-2.5/1.8TDs 93> производителя ELRING с артикулом 095311 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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