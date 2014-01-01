|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|095311
|Наименование
|095.311E_сальник дифференциала! 44x67x10\ BMW E36/E38/Z3 1.6-2.5/1.8TDs 93>
|Внутренний диаметр
|44
|Наружный диаметр [мм]
|67
|Высота [мм]
|10
|Материал
|АСМ (полиакриловый каучук)
|Тип сальника вала
|ASW
|Тип кручения
|переменное кручение
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 095.311E_сальник дифференциала! 44x67x10\ BMW E36/E38/Z3 1.6-2.5/1.8TDs 93> производителя ELRING с артикулом 095311 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита