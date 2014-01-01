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094.358E_сальник! 40x52x9\ Audi 100 1.3-1.8 <87,VW Polo/Golf/Passat 0.9-1.8 <94, Seat Ibiza/Cordoba артикул 094358 ELRING в Алматы

094358 ELRING 094.358E_сальник! 40x52x9\ Audi 100 1.3-1.8 <87,VW Polo/Golf/Passat 0.9-1.8 <94, Seat Ibiza/Cordoba
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 094358
Наименование 094.358E_сальник! 40x52x9\ Audi 100 1.3-1.8 <87,VW Polo/Golf/Passat 0.9-1.8 <94, Seat Ibiza/Cordoba
Внутренний диаметр 40
Наружный диаметр [мм] 52
Высота [мм] 9
Тип сальника вала ASW
Тип кручения переменное кручение
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 094.358E_сальник! 40x52x9\ Audi 100 1.3-1.8 <87,VW Polo/Golf/Passat 0.9-1.8 <94, Seat Ibiza/Cordoba производителя ELRING с артикулом 094358 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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