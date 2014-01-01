|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|094358
|Наименование
|094.358E_сальник! 40x52x9\ Audi 100 1.3-1.8 <87,VW Polo/Golf/Passat 0.9-1.8 <94, Seat Ibiza/Cordoba
|Внутренний диаметр
|40
|Наружный диаметр [мм]
|52
|Высота [мм]
|9
|Тип сальника вала
|ASW
|Тип кручения
|переменное кручение
|Материал
|АСМ (полиакриловый каучук)
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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