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Уплотнительное кольцо артикул 091626 ELRING в Алматы

091626 ELRING Уплотнительное кольцо
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 091626
Наименование Уплотнительное кольцо
Внутренний диаметр 20
Наружный диаметр [мм] 35
Высота [мм] 10
Тип сальника вала AW
Тип кручения правое кручение
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Защита от пыли без пылезащитного краяя

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотнительное кольцо производителя ELRING с артикулом 091626 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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