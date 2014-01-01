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Сальник коленвала Скания DC11 DC12 DSC12 задний 145x175x13 артикул 090510 ELRING в Алматы

090510 ELRING Сальник коленвала Скания DC11 DC12 DSC12 задний 145x175x13
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 090510
Наименование Сальник коленвала Скания DC11 DC12 DSC12 задний 145x175x13
Внутренний диаметр 145
Наружный диаметр [мм] 175
Высота [мм] 13
Тип сальника вала ASW
Тип кручения левой кручение
Материал PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Соблюдать информацию по монтажу
Запчасть сальник коленвала Скания DC11 DC12 DSC12 задний 145x175x13 представлена по производителю ELRING с артикулом 090.510. У данной детали есть аналоги с номерами: 041147, 090510, 090510, 110436, 1316431, 1375002, 1433183. Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник коленвала Скания DC11 DC12 DSC12 задний 145x175x13, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник коленвала Скания DC11 DC12 DSC12 задний 145x175x13 производителя ELRING с артикулом 090510 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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