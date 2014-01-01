Высота [мм] 13 Тип сальника вала ASW Тип кручения левой кручение Материал PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем Соблюдать информацию по монтажу

Запчасть сальник коленвала Скания DC11 DC12 DSC12 задний 145x175x13 представлена по производителю ELRING с артикулом 090.510. У данной детали есть аналоги с номерами: 041147, 090510, 090510, 110436, 1316431, 1375002, 1433183. Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник коленвала Скания DC11 DC12 DSC12 задний 145x175x13, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.