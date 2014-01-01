|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|088872
|Наименование
|Прокладка термостата Ман/Мерседес 60x4 (x2)
|Внутренний диаметр
|60
|Толщина [мм]
|4,2
|Материал
|EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
|Форма
|Уплотнительное кольцо круглого сечения
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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