Материал EPDM (Этилен-пропиленовый каучук) Форма Уплотнительное кольцо круглого сечения

Запчасть прокладка термостата Ман/Мерседес 60x4 (x2) представлена по производителю ELRING с артикулом 088.872. У данной детали есть аналоги с номерами: 002892, 00289200, 0039975748, 0059971345, 01166088, 0209971148, 03505. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить прокладка термостата Ман/Мерседес 60x4 (x2), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.