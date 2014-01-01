Форма А-образный Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Толщина [мм] 4,5

Запчасть кольцо уплотнительное эластомерное впускного коллектора для грузовика Вольво 4231742 088.056 представлена по производителю ELRING с артикулом 088.056. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо уплотнительное эластомерное впускного коллектора для грузовика Вольво 4231742 088.056, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.