|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|088056
|Наименование
|Кольцо уплотнительное эластомерное впускного коллектора для грузовика Вольво 4231742 088.056
|Внутренний диаметр
|78,5
|Наружный диаметр [мм]
|85,5
|Форма
|А-образный
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Толщина [мм]
|4,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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