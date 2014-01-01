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Кольцо уплотнительное эластомерное впускного коллектора для грузовика Вольво 4231742 088.056 артикул 088056 ELRING в Алматы

088056 ELRING Кольцо уплотнительное эластомерное впускного коллектора для грузовика Вольво 4231742 088.056
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 088056
Наименование Кольцо уплотнительное эластомерное впускного коллектора для грузовика Вольво 4231742 088.056
Внутренний диаметр 78,5
Наружный диаметр [мм] 85,5
Форма А-образный
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Толщина [мм] 4,5
Запчасть кольцо уплотнительное эластомерное впускного коллектора для грузовика Вольво 4231742 088.056 представлена по производителю ELRING с артикулом 088.056. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо уплотнительное эластомерное впускного коллектора для грузовика Вольво 4231742 088.056, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольцо уплотнительное эластомерное впускного коллектора для грузовика Вольво 4231742 088.056 производителя ELRING с артикулом 088056 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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