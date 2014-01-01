Конструкция прокладка Стальная прокладка Количество уплотнительных колец 5

Запчасть прокладка Головка блока TD120/121 087.335 представлена по производителю ELRING с артикулом 087.335. У данной детали есть аналоги с номерами: 087335, 231024, 1080540, 275548, 90510300, BE240, 612321510. Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка Головка блока TD120/121 087.335 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.