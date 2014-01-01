Диаметр [мм] 130 Конструкция прокладка Стальная прокладка Количество уплотнительных колец 5

Запчасть прокладка Головка блока D/TD100B; THD100A/D/DA/DB/DC/DD; (x6) представлена по производителю ELRING с артикулом 087.289. У данной детали есть аналоги с номерами: 231025, 275551, 3002416610, 612316010, 90510100, BE230. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить прокладка Головка блока D/TD100B; THD100A/D/DA/DB/DC/DD; (x6), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.