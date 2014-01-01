|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|086843
|Наименование
|086.843E_шайба топливной системы !пламягасящая 5.3x20.3x3.5\IVECO KHD,Fiat, Alfa Romeo, Audi, VW 77>
|Внутренний диаметр
|5,3
|Наружный диаметр [мм]
|20,3
|Толщина [мм]
|3,5
|Материал
|сталь
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 086.843E_шайба топливной системы !пламягасящая 5.3x20.3x3.5\IVECO KHD,Fiat, Alfa Romeo, Audi, VW 77> производителя ELRING с артикулом 086843 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита