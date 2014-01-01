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086.843E_шайба топливной системы !пламягасящая 5.3x20.3x3.5\IVECO KHD,Fiat, Alfa Romeo, Audi, VW 77> артикул 086843 ELRING в Алматы

086843 ELRING 086.843E_шайба топливной системы !пламягасящая 5.3x20.3x3.5\IVECO KHD,Fiat, Alfa Romeo, Audi, VW 77>
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 086843
Наименование 086.843E_шайба топливной системы !пламягасящая 5.3x20.3x3.5\IVECO KHD,Fiat, Alfa Romeo, Audi, VW 77>
Внутренний диаметр 5,3
Наружный диаметр [мм] 20,3
Толщина [мм] 3,5
Материал сталь

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Вставка (бита)
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 086.843E_шайба топливной системы !пламягасящая 5.3x20.3x3.5\IVECO KHD,Fiat, Alfa Romeo, Audi, VW 77> производителя ELRING с артикулом 086843 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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