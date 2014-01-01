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Сальник Deutz 81х104х11 (084.920) Elring артикул 084920 ELRING в Алматы

084920 ELRING Сальник Deutz 81х104х11 (084.920) Elring
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 084920
Наименование Сальник Deutz 81х104х11 (084.920) Elring
Внутренний диаметр 81
Наружный диаметр [мм] 104
Высота [мм] 11
Тип сальника вала AW/BS
Тип кручения правое кручение
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Запчасть сальник Deutz 81х104х11 (084.920) Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 084.920. У данной детали есть аналоги с номерами: 084920, 01027762B, 21486081, 04253373. Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник Deutz 81х104х11 (084.920) Элринг на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник Deutz 81х104х11 (084.920) Elring производителя ELRING с артикулом 084920 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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