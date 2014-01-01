Высота [мм] 11 Тип сальника вала AW/BS Тип кручения правое кручение Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Защита от пыли с пылезащитным краем

Запчасть сальник Deutz 81х104х11 (084.920) Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 084.920. У данной детали есть аналоги с номерами: 084920, 01027762B, 21486081, 04253373. Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник Deutz 81х104х11 (084.920) Элринг на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.