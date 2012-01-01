Высота [мм] 11 Тип сальника вала ASW Тип кручения правое кручение Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Защита от пыли с пылезащитным краем

Запчасть сальник коленвала передний 74x95x11 Deutz BF4/6M 1012/2012 TCD 2012 L4/6 2V (0450 2202) Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 084.791. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник коленвала передний 74x95x11 Deutz BF4/6M 1012/2012 TCD 2012 L4/6 2V (0450 2202) Элринг, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.