Высота [мм] 13 Тип сальника вала ASW Тип кручения левой кручение Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Защита от пыли с пылезащитным краем

Запчасть сальник коленвала Deutz 130х150х13мм 084.610 Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 084.610. У данной детали есть аналоги с номерами: 084610, 01027763B, 01027763, 813600100, 7420412286, 20412286. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник коленвала Deutz 130х150х13мм 084.610 Элринг на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.