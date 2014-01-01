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082.734E_прокладка ГБЦ !Metall-Elastomer 1x\MB OM906LA/HLA артикул 082734 ELRING в Алматы

082734 ELRING 082.734E_прокладка ГБЦ !Metall-Elastomer 1x\MB OM906LA/HLA
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 082734
Наименование 082.734E_прокладка ГБЦ !Metall-Elastomer 1x\MB OM906LA/HLA
Толщина [мм] 1,2
Монтажная толщина [мм] 1,2
Диаметр [мм] 103,5
Конструкция прокладка Прокладка металло-эластомерная
дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 060.190

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 082.734E_прокладка ГБЦ !Metall-Elastomer 1x\MB OM906LA/HLA производителя ELRING с артикулом 082734 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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