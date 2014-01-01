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Сальник ступицы Рено Магнум Премиум задней внутренней 120x160x15/13 мм 081.570 артикул 081570 ELRING в Алматы

081570 ELRING Сальник ступицы Рено Магнум Премиум задней внутренней 120x160x15/13 мм 081.570
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 081570
Наименование Сальник ступицы Рено Магнум Премиум задней внутренней 120x160x15/13 мм 081.570
Внутренний диаметр 120
Наружный диаметр [мм] 160
Высота [мм] 15
Высота 2 [мм] 13
Тип сальника вала ASW
Тип кручения переменное кручение
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы Рено Магнум Премиум задней внутренней 120x160x15/13 мм 081.570 производителя ELRING с артикулом 081570 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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