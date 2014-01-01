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Сальник коленвала Рено Магнум задний артикул 081460 ELRING в Алматы

081460 ELRING Сальник коленвала Рено Магнум задний
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 081460
Наименование Сальник коленвала Рено Магнум задний
Внутренний диаметр 180
Наружный диаметр [мм] 205
Высота [мм] 15
Тип сальника вала AW/BS
Тип кручения левой кручение
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Защита от пыли с пылезащитным краем

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник коленвала Рено Магнум задний производителя ELRING с артикулом 081460 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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