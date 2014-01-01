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ELF 5W40 EVOLUTION 900 NF (4L)_масло моторное!\ ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.3,VW 502.00/505.00 артикул 194873 ELF в Алматы

194873 ELF ELF 5W40 EVOLUTION 900 NF (4L)_масло моторное!\ ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.3,VW 502.00/505.00
Производитель / Поставщик ELF
№ Производителя 194873
Наименование ELF 5W40 EVOLUTION 900 NF (4L)_масло моторное!\ ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.3,VW 502.00/505.00
Вязкость 5W-40
Объем 4
Состав Синтетическое
OEM MB 229.3, PORSCHE A40, VW 502.00, VW 505.00
ACEA B4, A3
API CF, SL

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить ELF 5W40 EVOLUTION 900 NF (4L)_масло моторное!\ ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.3,VW 502.00/505.00 производителя ELF с артикулом 194873 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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