|Производитель / Поставщик
|ELF
|№ Производителя
|194873
|Наименование
|ELF 5W40 EVOLUTION 900 NF (4L)_масло моторное!\ ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.3,VW 502.00/505.00
|Вязкость
|5W-40
|Объем
|4
|Состав
|Синтетическое
|OEM
|MB 229.3, PORSCHE A40, VW 502.00, VW 505.00
|ACEA
|B4, A3
|API
|CF, SL
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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