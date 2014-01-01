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ELF 15W50 EVOLUTION 700 ST (4L)_масло моторное!\ API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 501.01/505.00, MB 229.1 артикул 194840 ELF в Алматы

194840 ELF ELF 15W50 EVOLUTION 700 ST (4L)_масло моторное!\ API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 501.01/505.00, MB 229.1
Производитель / Поставщик ELF
№ Производителя 194840
Наименование ELF 15W50 EVOLUTION 700 ST (4L)_масло моторное!\ API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 501.01/505.00, MB 229.1
Объем 4
Вязкость 15W-50
Состав Полусинтетическое
ACEA A3, B4
API CF, SL
OEM MB 229.1, VW 505.00, VW 505.01
1 л 4 л 5 л
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить ELF 15W50 EVOLUTION 700 ST (4L)_масло моторное!\ API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 501.01/505.00, MB 229.1 производителя ELF с артикулом 194840 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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