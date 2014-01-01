|Производитель / Поставщик
|ELF
|№ Производителя
|194832
|Наименование
|ELF 5W30 EVOLUTION 900 SXR (1L)_масло моторное!\ ACEA A5/B5, API SL/CF, RENAULT RN0700
|Вязкость
|5W-30, 5W-30
|Объем
|1, 1
|Состав
|Синтетическое, Синтетическое
|OEM
|RENAULT RN 0700
|ACEA
|A5, B5
|API
|CF, SL
|Производитель
|ELF
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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