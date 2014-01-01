Производитель / Поставщик E-SASSONE № Производителя 1878002307 Наименование Диск сцепления ПАЗ,КАВЗ дв.ММЗ-245.7(9) ведомый (аналог SACHS) SASSONE

Запчасть диск сцепления ПАЗ КАВЗ дв.ММЗ 245.7(9) ведомый (аналог SACHS) SASSONE представлена по производителю SASSONE с артикулом 1878002307. У данной детали есть аналоги с номерами: 1878002307, 1878002599. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления ПАЗ КАВЗ дв.ММЗ 245.7(9) ведомый (аналог SACHS) SASSONE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SASSONE. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.