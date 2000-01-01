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Подушка КПП MAN F2000 TGA TGX артикул 354001 DT SPARE PARTS в Алматы

354001 DT SPARE PARTS Подушка КПП MAN F2000 TGA TGX
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 354001
Наименование Подушка КПП MAN F2000 TGA TGX
Сторона установки со стороны коробки передач
Вес [г] 1389
Гарантия 2 года гарантии
Наружный диаметр [мм] 100
Высота [мм] 72
Размер резьбы M16 x 1,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подушка КПП MAN F2000 TGA TGX DT SPARE PARTS с артикулом 354001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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