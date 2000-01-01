|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|353005
|Наименование
|Кран КПП Ман Тга Ф2000 Ф90 магистральный (4 ходовой, 2 позиционный)
|Вес [г]
|426
|Гарантия
|2 года гарантии
|Размер резьбы 1
|M14 x 1,5
|Размер резьбы 2
|M12 x 1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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