|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|351514
|Наименование
|Пружина, колесо синхронизатора, приводной вал
|Вес [г]
|2,4
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр [мм]
|6,5
|Длина [мм]
|24
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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