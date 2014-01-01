Внутренний диаметр 40 Наружный диаметр [мм] 94 Высота [мм] 30

Запчасть подшипник хвостовика заднего моста внутренний МАН Leon R07 представлена по производителю DT с артикулом 3.50057. У данной детали есть аналоги с номерами: 350057 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник хвостовика заднего моста внутренний МАН Leon R07 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.