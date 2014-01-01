Размер резьбы M18 x 1,5

Запчасть датчик M18x1.5mm КПП представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 3.50016. У данной детали есть аналоги с номерами: 0501212606, 1745013, 5001866179, 7421318089, 81255250156. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик M18x1.5mm КПП, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.