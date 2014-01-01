Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 341200 Наименование Цилиндр ПГУ, DT, 3.41200 Вес [г] 2323 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть цилиндр ПГУ DT 3.41200 представлена по производителю DT с артикулом 3.41200. У данной детали есть аналоги с номерами: 341200, 4700511010, 40320400, 1518243, 81307256026, 81307256007, 81307256024. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DT для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.