Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 341114 Наименование Цилиндр сцепления главный MAN L/M2000 Вес [г] 351,5 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть цилиндр сцепления главный МАН L/м2000 представлена по производителю DT с артикулом 3.41114. У данной детали есть аналоги с номерами: 341114, KG2202702, 81307156140, TT0802010. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр сцепления главный МАН L/м2000 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.