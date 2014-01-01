Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 341111 Наименование Цилиндр главный сцепления MAN G /90 Вес [г] 980 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть цилиндр главный сцепления МАН G 90 представлена по производителю DT с артикулом 3.41111. У данной детали есть аналоги с номерами: 341111, KG2579413, 22200019, KG2579413, 81307156116. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр главный сцепления МАН G 90 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.