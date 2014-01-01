Внутренний диаметр 40 Ø отверстия [мм] 23,8 Количество втычных контактов 2

Запчасть главный цилиндр сцепления МАН ТГА/ТГХ 3.41108 DT представлена по производителю DT с артикулом 3.41108. У данной детали есть аналоги с номерами: 341108, 81307156149, MKG2385243, MKG2385243, 81307156154, 81307156156. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия главный цилиндр сцепления МАН ТГА/ТГХ 3.41108 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.