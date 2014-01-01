Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 341107 Наименование Главный цилиндр сцепления MAN TGA 18/26/28 (81.30715.6152) DT Вес [г] 460 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть главный цилиндр сцепления МАН ТГА 18/26/28 (81.30715.6152) DT представлена по производителю DT с артикулом 3.41107. У данной детали есть аналоги с номерами: 341107, 094214, 303233M, 3900223674, 200388, MKG2385211, 81307156152. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия главный цилиндр сцепления МАН ТГА 18/26/28 (81.30715.6152) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.