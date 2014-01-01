Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 341051 Наименование Накладка на педаль тормоза/сцепления (71x75x8/10) Вес [г] 32 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть накладка на педаль тормоза/сцепления (71x75x8/10) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 3.41051. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить накладка на педаль тормоза/сцепления (71x75x8/10), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.