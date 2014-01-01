Наружный диаметр [мм] 25 Длина [мм] 96

Запчасть палец вилки сцепления 25*96 МАН ТГС/ТГХ представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 3.41001. У данной детали есть аналоги с номерами: 101372, 81910010604. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить палец вилки сцепления 25*96 МАН ТГС/ТГХ, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.