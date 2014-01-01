Внутренний диаметр 25 Наружный диаметр [мм] 42 Высота [мм] 20

Запчасть подшипник вилки сцепления МАН ТГЛ/ТГМ/ТГА/ТГС/ТГХ (06.36950.0309) DT представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 3.41000. У данной детали есть аналоги с номерами: 0002540735, 030200990640, 0635285037, 06369500309, 12260, 42040690, 5001843448. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник вилки сцепления МАН ТГЛ/ТГМ/ТГА/ТГС/ТГХ (06.36950.0309) DT, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.