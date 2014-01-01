Наружный диаметр [мм] 30 Ø отверстия [мм] 12,5 Расстояние между отверст. (мм) 115 Длина [мм] 144,5 Высота [мм] 18

Запчасть вал вилок сцепления представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 3.40220. У данной детали есть аналоги с номерами: 81305300037 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить вал вилок сцепления, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.