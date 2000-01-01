Внутренний диаметр 30 ширина в свету 89

Запчасть вилка сцепления Ман 4-серии Тга (2000-2008) ZF представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 3.40203. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить вилка сцепления Ман 4-серии Тга (2000-2008) ZF, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.