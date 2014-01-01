Гарантия 2 года гарантии Диаметр [мм] 330 Число зубцов 10

Если вы хотите купить диск сцепления Рено Мидлайнер 330мм, просто позвоните нам! Применяется на Renault. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 3.40104. У данной детали есть аналоги с номерами: 186243803, 1862438032, 3330134200, 5010244213, 806421. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.