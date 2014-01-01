|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|340103
|Наименование
|Диск сцепления МАН ТГЛ MAN TGL аналог 1878004540 81303010613
|для оригинального номера
|81.30301.0665
|Вес [г]
|7200
|Гарантия
|2 года гарантии
|Диаметр [мм]
|395
|Число зубцов
|10
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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