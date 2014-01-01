Гарантия 2 года гарантии

Запчасть подшипник выжимной Даф/Ивеко/LIEBHERR/МАН/Неоплан/Мерседес представлена по производителю DT с артикулом 3.40063. У данной детали есть аналоги с номерами: 340063, 0032502215, 0002543208, 81305500255, 81305500251, N2934100034, 1697725. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник выжимной Даф/Ивеко/LIEBHERR/МАН/Неоплан/Мерседес на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.