Гарантия 2 года гарантии

Запчасть подшипник выжимной 3.40059 DT представлена по производителю DT с артикулом 3.40059. У данной детали есть аналоги с номерами: 340059, 81305500089, 5010244390, 3151263031. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник выжимной 3.40059 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.