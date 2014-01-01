Гарантия 2 года гарантии

Запчасть подшипник выжимной ТГА/Евростар/Евротех/Магнум представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 3.40057. У данной детали есть аналоги с номерами: 002000144, 01090600A, 0672629, 0690881KM, 082907000020, 1615927, 1634627. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник выжимной ТГА/Евростар/Евротех/Магнум, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.