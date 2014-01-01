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Запчасть подшипник выжимной KZIS-4 Даф F1700-3600/LF 45/55/65/75CF/CF 65 /75/95/ представлена по производителю DT с артикулом 340050. У данной детали есть аналоги с номерами: 340050, 022074, BK920006RB, 640202, 5000211200, 81305500041, 81305500050. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник выжимной KZIS-4 Даф F1700-3600/LF 45/55/65/75CF/CF 65 /75/95/ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.