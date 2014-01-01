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Подшипник выжимной KZIS-4 DAF F1700-3600/LF45/55/65/75CF/CF65/75/95/ артикул 340050 DT SPARE PARTS в Алматы

340050 DT SPARE PARTS Подшипник выжимной KZIS-4 DAF F1700-3600/LF45/55/65/75CF/CF65/75/95/
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 340050
Наименование Подшипник выжимной KZIS-4 DAF F1700-3600/LF45/55/65/75CF/CF65/75/95/
для оригинального номера 81.30550.0050
Вес [г] 1171
Гарантия 2 года гарантии
Запчасть подшипник выжимной KZIS-4 Даф F1700-3600/LF 45/55/65/75CF/CF 65 /75/95/ представлена по производителю DT с артикулом 340050. У данной детали есть аналоги с номерами: 340050, 022074, BK920006RB, 640202, 5000211200, 81305500041, 81305500050. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник выжимной KZIS-4 Даф F1700-3600/LF 45/55/65/75CF/CF 65 /75/95/ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подшипник выжимной KZIS-4 DAF F1700-3600/LF45/55/65/75CF/CF65/75/95/ DT SPARE PARTS с артикулом 340050 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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