Внутренний диаметр 25 ширина в свету 78,5

Запчасть вилка сцепления 3.40046 DT представлена по производителю DT с артикулом 3.40046. У данной детали есть аналоги с номерами: 340046, ZX100426, 81305600056, 81305600063, 81305600057, 082900909300, 30288. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия вилка сцепления 3.40046 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.