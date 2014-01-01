Внутренний диаметр 25 ширина в свету 78,5

Запчасть вилка выключения сцепления МАН ТГА/ТГЛ/ТГМ/ТГС/ТГХ (81.32411.0007) DT представлена по производителю DT с артикулом 3.40045. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX100475, 340045, 81324110006, 03016100A, 10022, 95532585, 30287. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия вилка выключения сцепления МАН ТГА/ТГЛ/ТГМ/ТГС/ТГХ (81.32411.0007) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.